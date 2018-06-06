Dışişleri Bakanlığı Nijer'deki terör saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Nijer'in Diffa şehrinde yapılan terör saldırısına dair yazılı açıklama yaptı.
- AA
Dışişleri Bakanlığı, Nijer'de yaşanan intihar saldırısını kınadı.
Bakanlık, Nijer'in güneybatısında Diffa'da yapılan saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Nijer'in Diffa şehrinde yapılan intihar saldırısı sonucu birçok kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyor, Nijer halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Nijer'de dün gece düzenlenen eş zamanlı 3 intihar saldırısında en az 9 kişi yaşamını yitirmişti.
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