Son Dakika Haberleri E-gazete 11Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kıbrıs açıklaması: Sona gelindi

Cenevre'de devam eden Kıbrıs görüşmelerinde taraflar haritalarını sundu. Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Kıbrıs görüşmelerinde son aşamaya gelindi' denildi

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs meselesine çözüm bulunması için Cenevre'de 12 Ocak 2017 tarihinde Kıbrıs Konferansı'nın gerçekleştirileceğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yarın Cenevre'de olacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kıbrıs meselesine çözüm bulunması için Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin İyi Niyet Misyonu çerçevesinde sürdürülen çabalar son aşamasına gelmiştir. Bu kapsamda garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık ile Ada'daki iki tarafın katılımıyla Cenevre'de 12 Ocak 2017 tarihinde Kıbrıs Konferansı gerçekleştirilecektir" denildi.

Açıklamada konferansa katılmak üzere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 11 Ocak'ta Cenevre'ye gideceği duyuruldu.

HARİTALAR ÇELİK KASADA

İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde devam eden Kıbrıs müzakerelerinde taraflar haritalarını sundu. Haritalar, iki tarafın harita uzmanlarının kontrollerinin ardından yerel saatle 19.50'de BM'nin çelik kasasına alınarak kilitlendi.

 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
ABD deniz komandosundan şok iddia!

ABD deniz komandosundan şok iddia!

İşte merakla beklenen Anayasa değişikliği maddeleri

İşte merakla beklenen Anayasa değişikliği maddeleri

Metroda 'Reina Saldırganı' alarmı! Seferler durduruldu

Metroda 'Reina Saldırganı' alarmı! Seferler durduruldu

İranlı fotoğrafçı eski fotoğrafları yeni tarzla çekti

İranlı fotoğrafçı eski fotoğrafları yeni tarzla çekti

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kıbrıs açıklaması

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA