Dışişleri’nden İKBY’e Kerkük uyarısı hatanın hatası

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (İKBY) 25 Eylül’de gerçekleştirmeyi planladığı; tepkilere neden olan bağımsızlık referandumu öncesi bir oldubittiyle aldığı Kerkük kararı, Ankara’nın sert tepkisine neden oldu. Kerkük Vilayet Meclisi (KVM), kentin statüsünün belirsizliğini vurgulayan Irak anayasasının 140. maddesine rağmen, Türkmen ve Araplar’ın katılmadığı bir toplantıda Kerkük’ün 25 Eylül’deki referanduma sözde oybirliğiyle katma kararı aldı. Skandal karar üzerine Türk Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, “Bağımsızlık referandumunun yapılması zaten başlı başına bir hata iken, bugün (dün) KVM’nin Kerkük’ün referanduma dahil edilmesi yönünde aldığı karar, hatalar zincirine yeni bir halka daha eklemiş, Irak Anayasası’nın bir kez daha ciddi ihlalini teşkil etmiştir” ifadelerini kullandı.

MAHKEMEYE GİDECEK

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Kerkük Vilayet Meclisi Türkmen Grubu üyesi Ali Mehdi, Türkmen ve Arap üyelerin söz konusu oturumu boykot ederek katılmadığını belirtti ve “Karara itirazımızı, Irak Anayasa ve İdari Mahkemesi’ne başvurarak ileteceğiz” dedi. KVM’de Kürtlerin 26, Türkmenlerin 9, Arapların da 6 üyesi bulunuyor. Dışişleri de tepkisinde ‘boykot’ kararına dikkat çekerek “KVM’nin kabul edilmesi mümkün olmayan söz konusu kararı, Kerkük’ün asli unsurları olan Türkmen ve Arap gruplar tarafından boykot edilmiştir. Bu vesileyle, Bağdat İdari Mahkemesi’nin 17 Ağustos 2017 tarihinde KVM’nin ve IKBY’nin statüsü tartışmalı bölgelerle ilgili herhangi bir tasarrufta bulunma yetkisinin bulunmadığına hükmettiğini hatırlatırız” açıklamasında bulundu.

Kentin statüsü belirsiz?

ABD’nin 2003’te Irak’ı işgali sırasında İKBY’e yakın güçler, Kerkük’ü fiilen ele geçirmiş, kente yoğun bir Kürt göçü yaşanmıştı. 2005 yılında yazılan Irak anayasasının 140. maddesine göre, Kerkük’ün statüsü devrik lider Saddam döneminde Kerkük’ten zorla göç ettirilenlerin geri dönmesi, ardından Kerkük’te nüfus sayımı yapılması ve kentin statüsü hakkında bir referanduma gidilerek nihai durumun belirlenmesi olarak öngörülüyordu. Ancak anlaşmazlıklar sebebiyle bu madde henüz uygulanamadı.