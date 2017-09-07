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Diyala'da toplanan çok sayıda vatandaş, IKBY'nin 25 Eylül'de 'bağımsızlık referandumu' yapma kararını protesto etti

Irak'ın doğusundaki Diyala ilinde bir araya gelen bir grup vatandaş, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yapacağı 'bağımsızlık referandumu'nu protesto etti.

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Mendeli nahiyesinde toplanan çoğunluğu Sünni Araplardan oluşan grup, söz konusu nahiyenin Bağdat ile Erbil arasındaki tartışmalı bölgelerden biri olduğuna dikkati çekerek, Mendeli'nin "bağımsızlık referandumuna" katılmasını kabul etmeyeceklerini belirtti.

Göstericilerden Menaf el-Abidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Arap ve Kürtlerin birlikte yaşadığı Mendeli nahiyesinde şu ana kadar herhangi bir ihtilaf çıkmadı. Şu anda ortak yönetilen nahiyenin bağımsızlık referandumuna dahil edilmesi ise Mendeli nahiyesinin güvenliğini ve ekonomik durumunu olumsuz etkileyecek, büyük bir gerginliğe yol açacak. Bu nedenle bugün burada bir araya gelerek bu karardan geri adım atılması talebinde bulunuyoruz." diye konuştu.

IKBY Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran'da siyasi partilerle gerçekleştirdiği toplantı sonrasında, uzun süredir tartışılan bağımsızlık referandumunun 25 Eylül 2017'de yapılacağını ilan etmişti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ise Barzani'nin referandum ilanından sonra yaptığı açıklamada "bunun anayasaya aykırı olduğunu belirterek sonucu tanımayacaklarını" söylemişti.

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