Doğu Guta'da cuma namazı yine kılınamadı

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'da devam eden şiddetli saldırılar nedeniye cuma namazı yine iptal edildi.

Doğu Guta'daki muhaliflerin oluşturduğu yerel meclise bağlı Camiler ve İslami Vakıflar İdaresi, dün gece internet sayfasından, şiddetli bombardıman nedeniyle cuma namazının kılınmayacağını duyurdu.

Açıklamada, "Güvenlik durumu nedeniyle ve camilerin de bulunduğu yerleşim yerleri kasıtlı bir şekilde hedef alındığı için cuma namazı iptal edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Cuma vaktinden önce müezzinler de minarelerden namazın iptal edildiğini duyurusunu yinelediler.

Esed rejimi, 5 yıldır yaklaşık 400 bin sivili kuşatmada tuttuğu Doğu Guta'ya saldırılarını 14 Kasım'dan itibaren şiddetlendirmişti.

Geçen hafta askeri muhalif grupların, bölgede rejime ait bir askeri üssü ablukaya alması üzerine, Esed güçleri karadan da operasyon başlatmıştı.

Rusya'nın da havadan destek verdiği rejimin şiddetli saldırıları, Doğu Guta'daki Haresta ilçesi kırsalında sürüyor.

Başkent Şam'a yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Doğu Guta'da cuma namazı daha önce de güvenlik nedeniyle defalarca iptal edilmişti.