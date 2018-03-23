Doğu Guta'dan tahliye edilen sivil ve askeri gruplar idlib'e ulaştı

İdlib'deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Rusya'nın garantörlüğünde yürütülen görüşmeler sonucu, Doğu Guta'nın Haresta ilçesindeki askeri muhalifler ve sivilleri taşıyan ilk konvoydan 30 otobüs, İdlib ve Halep'in batı kırsalına geldi.

Tahliye sonucu Haresta ilçesinden ayrılanların sayısı, 612'si çocuk 412'si kadın 1908 kişiye ulaştı.

Konvoyda yer alan hamile bir kadının yolculuk sırasında doğum yaptığı ve sağlık durumu kötü olan bir kişinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi.

Haresta'dan ayrılmak zorunda kalanlar, İdlib'de ve Halep batı kırsalında yerel sivil toplum örgütlerinin kurduğu geçici barınma merkezlerine yerleştirildi.

Bölgeden tahliye olanları, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı yetkilileri karşıladı.

İHH yetkilileri, yaklaşık 10 saat süren yolculuğun ardından İdlib'e ulaşan sivillere acil gıda malzemeleri ulaştırdı.

İHH Suriye Basın Çalışmaları Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tahliye edilen Doğu Gutalılara ilk aşamada gıda paketleri, meyve, su, temizlik malzemesi, çocuk bezleri ve mama dağıttıklarını söyledi.

8 bin kişi bölgeden çıkarılacak

Anlaşma gereği, muhaliflerin kontrolündeki Haresta ilçesinden, aralarında askeri grupların da olduğu yaklaşık 8 bin kişinin çıkarılması planlanıyor.

Haresta İlçesi Yerel Meclis Başkanı Husam Beyruti, rejimle varılan anlaşma sonucu ilçedeki askeri muhaliflerin ve ailelerinin yanı sıra ilçeden çıkmak isteyenlerin Suriye'nin kuzeyindeki bölgelere gönderileceklerini açıklamıştı.

Beyruti, "Anlaşma gereği bölgede sağlık durumları kötü olanlar, istekleri üzerine ya İdlib'e ya da Şam'daki hastanelere kaldırılacak. Bölgede kalan sivillere dokunulmayacak. Bölgedeki evlerine dönmek isteyen sivillere de rejim güçleri izin verecek." ifadelerini kullanmıştı.

Tahliyenin tamamlanmasıyla Haresta ilçesinin rejim güçlerinin kontrolüne girmesi ve üçe bölünmüş durumda olan Doğu Guta'nın güney ve kuzey parçaları arasındaki bağın kopması öngörülüyor.

19 Şubat'tan bu yana binden fazla sivil öldürüldü

Sivil Savunma kaynaklarından edinen bilgiye göre, rejim ve destekçilerinin 19 Şubat'tan bu yana Doğu Guta'daki sivil yerleşim alanlarına düzenlediği hava ve kara saldırıları sonucu hayatlarını kaybeden sivillerin sayısının bini geçtiği öğrenildi.

Rejimin belirlediği geçici barınma merkezlerinde tutulan sivillerin hiçbir uluslararası güvencesi bulunmazken, muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyor.

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, Nisan 2017'den itibaren bölgeyi abluka altında tutup, son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi.