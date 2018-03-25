Suriye'de Esed rejiminin ablukada tuttuğu Doğu Guta'nın Arbin, Zemalka ve Ayne Terma ilçelerinden yaralılar ve aileleri taşıyan üçüncü konvoy Hama'ya vardı

Doğu Guta'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Rusya'nın garantörlüğünde yürütülen görüşmeler sonucu, Doğu Guta'nın Arbin, Zemalka ve Ayne Terma ilçelerini kapsayan tahliyelerde, üçüncü kafile, cumartesiyi pazara bağlayan gece hareket etti.

Hasta ve yaralılar ile askeri muhalif unsurları taşıyan 994 kişinin bulunduğu 17 otobüslük konvoyun, sabah saatlerinde ülkenin orta kesimindeki Hama'ya ulaştığı öğrenildi.

Konvoyda, hayati tehlikesi olan 22, durumu stabil 110 ve daha önce yaralanmış 160 kişinin bulunduğu kaydedildi.

Konvoyun buradan Suriye'nin kuzeybatısında, muhalif ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib'in Marretinuman ilçesine girmesi bekleniyor.

İki gün önce çıkanlarla beraber tahliye edilen kişi sayısı 6 bine ulaştı.

Böylece Doğu Guta'nın Haresta ilçesi tamamen boşaltılırken, Arbin, Zemalka ve Ayne Terma ilçelerinde tehcir sürecinin devam edeceği öngörülüyor.

Tahliyeler devam ederken Esed rejimi ve destekçilerinin 5 yıldır ablukasında tuttuğu ve binlerce kişiyi katlettiği Doğu Guta'daki Duma ilçesi ise hala abluka altında bulunuyor.

Rusya'nın garantörlüğünde varılan anlaşma gereği, muhaliflerin kontrolündeki Haresta ilçesinden, aralarında askeri grupların da olduğu yaklaşık 8 bin kişinin çıkması öngörülüyor.

Tahliyeye giden süreç

Esed ve destekçileri, Rusya'nın hava desteğini alarak, muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'yı ele geçirmek için 19 Şubat'ta harekete geçmişti. Bu tarihten itibaren, rejim ve Rus savaş uçakları yaklaşık 400 bin sivilin yaşadığı bölgeye havadan ve karadan düzenlediği saldırıları yoğunlaştırmıştı.

Saldırılar sonucu çok sayıda sivil yaşamını yitirirken, evleri yıkılan ve sürekli saldırılara maruz kalan binlerce sivil yer altındaki sığınak ve bodrum katlara sığınmıştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 24 Şubat'ta aldığı ancak başlama süresi belirtilmeyen ateşkes kararına rağmen rejim ve destekçilerinin yoğun saldırısı altında kalan Doğu Guta'da sivil ölümleri devam etmiş, uluslararası toplumun girişimleri sonuç vermemişti.

Ayrıca Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün yerel saatle 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) arasında geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip, rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.

Ancak rejim güçleri, BMGK ve Rusya'nın ateşkes karalarına rağmen saldırılarına ara vermemiş ve 3 Mart'tan itibaren bölgeye kara operasyonu başlatmış ve sivil yerleşimleri bombalamayı sürdürmüştü.

Rejim ve destekçileri, 11-12 Mart'ta Doğu Guta'nın doğusundan batısına doğru ilerleyerek Haresta ilçesini de kuşatmış ve Doğu Guta bölgesini 3 parçaya bölmüştü.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyordu. Esed rejiminin Rusya'nın desteğiyle son aylarda yoğun saldırılarla bölgenin yarıdan fazlasını ele geçirmesiyle on binlerce kişi rejim kontrolündeki alanlara göç etmek zorunda kaldı.