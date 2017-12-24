Doğu Gutalı Kerim bebek için başlatılan kampanyaya destek sürüyor

The Wall Street Journal'da yer alan haberde, sosyal medya ölçümü yapan araçlardan Keyhole'a göre, AA'nın hikayesini duyurduğu Doğu Gutalı Kerim bebek için başlatılan dayanışma kampanyasında kullanılan ortak etiket "Kerim ile dayanışma" (SolidarityWithKarim) yaklaşık 5 milyon sosyal medya kullanıcısına ulaştı.

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, İngiltere'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Matthew Rycroft ve Bayern Münih'in Fransız yıldız futbolcusu Franck Ribery de Twitter hesaplarından bir elleriyle gözlerini kapatarak çektirdikleri fotoğrafla Kerim bebeğe destek verdi.

Büyükelçi Rycroft, sosyal medya hesabından tek eliyle gözünü kapatarak BM'de çektirdiği fotoğrafı paylaşarak, "Burada BMGK'de oturuyoruz ve eylemsizliğin daha fazla insanının öleceği anlamına geldiği konusunda uyarıda bulunuyoruz. Daha fazla okul bombalanacak. Daha fazla çocuk yaralanacak. Demek istediğimiz bu. Bombardımanların ve Doğu Guta'nın kuşatmasının sona erdiğini görmeliyiz." ifadelerini kullandı.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın danışmanı Jan Egeland, Uluslararası Suriye Destek Grubu'nun, BM Cenevre Ofisi'nde yaptığı İnsani Erişim Çalışma Grubu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Suriye'de iç savaş başlamasından bu yana insani yardım operasyonları açısından "en kötü" aya tanıklık ettiklerini belirterek, başta Rusya, Çin ve İran olmak üzere bazı ülkelere Beşşar Esed rejimine baskı yapmaları çağrısında bulundu.

Suriye'de insani yardımlar açısından başarısız bir yılı geride bıraktıklarını belirten Egeland, "Ben 2017'nin bu açıdan daha iyi bir yıl olacağını ümit ediyordum ama insani durum daha da kötüleşti." ifadesini kullandı.

Egeland, rejimin kuşatmasındaki Doğu Guta'da hasta ve yaralı sivillerin tahliye edilmesi ve buradaki sivillere insani yardım ulaştırılması için aylardır mücadele verdiklerini anlatarak, "Son birkaç ayda kuşatma altında bulunan 400 bin sivilden sadece 28 binine gıda ve diğer insani yardımları ulaştırabildik." açıklamasında bulundu.

CNN'in Twitter hesabında, "Bu Suriyeli bebek savaşta gözünü kaybetti. Şimdi de insanlar dayanışma içinde gözlerini kapatıyorlar." ifadeleri kullanıldı.

Kerim bebeği ve ailesini ilk kez görüntüleyen AA'nın Doğu Guta'daki serbest çalışanı Amer Almohibany, şöyle konuştu:

"14 Aralık'ta bebeği ziyaret ettik. Kerim'i ilk gördüğümüzde, yüzü zihnimize kazınmıştı. Fotoğrafı nereye gitsem aklımdaydı. Onunla ilk karşılaştığımızda üzüntüye kapıldık. Anlatılamayacak bir duyguydu. Çok karışık duygular içerisindeydik. Kerim'i görüntüledim. Fotoğraftaki anı, nereye gitsem aklımdaydı. Onu zihnimden çıkaramıyordum. 3 gün sonra 'Kerim ile dayanışma' (#SolidarityWithKarim) etiketini kullanarak bir kampanya başlatmaya karar verdim."

Almohibany, kampanyanın Kerim gibi nice bebeğin ve sivilin acılarına son verilmesine hizmet etmesini istediğini söyledi.

Türkiye'den kampanyaya büyük destek

AA personeli de Ankara'daki Genel Müdürlük binası önünde önceki gün bir araya gelerek Kerim bebek ve bölgedeki sivillerle dayanışma sergiledi.

Türkiye'de büyük ilgi gören kampanyaya bakanlardan da destek mesajları geldi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bir gözünü kapatarak çektirdiği fotoğrafı salı günü Twitter hesabından yayınladı. Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu, AA'nın Kerim bebekle ilgili haberini Twitter hesabından paylaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Doğu Guta ablukasının simgesi Kerim bebeğin mücadelesine destek çağrısında bulundu.

Dünya basını geniş yer verdi

Kerim bebeğin fotoğrafı, İngiliz, Alman, Fransız ve ABD basınında da geniş yer buldu.

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden "The Telegraph", AA'nın fotoğrafını kullanarak takipçilerine Kerim bebeğin dramını aktardı. Gazete, AA çalışanlarının Ankara'daki Genel Müdürlük binası önünde Kerim bebeğin dev fotoğrafını açarak verdikleri desteğin yer aldığı kareyi dün günün fotoğrafları seçkisine dahil etti.

Alman Bild gazetesi çalışanları, haber merkezlerinde sol gözlerini elleriyle kapatarak çektirdikleri fotoğrafla Kerim bebeğe destek olmaya çalıştı.

Fransa basını da Kerim bebeğin dramına ilgi gösterdi. Başta Fransız haber ajansı AFP olmak üzere medya kuruluşları, Kerim bebeğin hikayesini okuyucularıyla buluşturdu. Le Monde gazetesi, BFMTV haber kanalı ve Europe 1 radyosu kampanyaya geniş destek verdi.

The Washington Post gazetesi ve Buzzfeed internet sitesinin ABD versiyonu, Kerim bebek için başlatılan kampanyada yer aldı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İtalyanca Twitter hesabından Kerim bebeğin fotoğraflarını paylaşan AA serbest muhabiri Amer Almohibany'i etiketleyerek kampanyaya destek verdi.

‏Esed rejiminin Doğu Guta'ya yönelik saldırısına bir ay önce sokakta annesiyle yakalanan Kerim bebek, sol gözünü kaybetmiş, başından ağır yaralanmıştı. Kerim, mucizevi şekilde yaşama tutunurken annesi hayatını kaybetmişti.