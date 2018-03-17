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Özçekim sırasında Sur'dan düştü

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, tarihi Surlara çıkan İsmail Çelik özçekim yaptığı sırada dengesini kaybederek surlardan aşağı düşüp yaralandı.

  • DHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış ve temel atma törenlerini yaptığı Melik Ahmet Caddesi, Turistik Caddesi'nin kesiştiği Urfakapı ile postane binası arasında kalan İnönü Bulvarı'nda surlara çıkan 5 gençten İsmail Çelik, surlardan düştü. Dershane çıkışı yemek yedikten sonra bir araya gelen 5 arkadaş Urfakapı bölgesinden surlara çıkarak burada gezinti yaptı. Anzele Parkı civarında sur üzerinde öz çekim yapan 5 arkadaştan biri olan İsmail Çelik dengesini kaybederek, surların içindeki boşluk kısma düştü. Sol bacağından yaralanan ve akciğerinin zedelendiği öğrenilen Çelik, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla yakınlarındaki Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Çelik, daha sonra Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevkedildi. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen İsmail Çelik'in arkadaşları, polise verdiği ifadede, arkadaşlarının fotoğraf çekerken dengesini kaybederek düştüğünü söylediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan  soruşturma sürüyor.

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