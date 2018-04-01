Doğu Guta'nın direniş sembolü Kerim bebek İdlib'e ulaştı

Rusya'nın garantörlüğünde varılan anlaşma sonucu Doğu Guta'da başlayan zorunlu tahliyeler çerçevesinde Kerim bebek ve ailesi bölgeden ayrılarak İdlib’e geldi.

Kerim bebek, rejimin Doğu Guta’ya düzenlediği saldırıya annesinin kucağında yakalanarak sol gözünü kaybetmişti.

Kerim bebek, hikayesinin AA tarafından dünyaya duyurulmasının ardından Doğu Guta ablukasının sembolü haline gelmiş, sosyal medyadan destek kampanyaları başlatılmıştı.

Rusya'nın garantörlüğünde yürütülen görüşmeler sonucu varılan anlaşmaya göre, Doğu Guta'nın Arbin, Zemelka ve Ayn Terma yerleşimlerinden tahliye edilip İdlib, Hama ve Halep’in batı kırsalın yerleştirilen Doğu Gutalıların sayısı 45 bini aştı.