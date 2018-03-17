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Doğu Guta’nın Duma bölgesinde tahliyeler başladı

Doğu Guta’nın Duma bölgesinde sağlanan kısa süreli ateşkes çalışmaları ile tahliyeler başladı.

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Brüksel'den video konferans yoluyla Güvenlik Konseyi'ne katılan Özel Temsilci Mistura, Konsey'in Suriye ile ilgili ateşkes talebinde bulunan son kararının uygulanmasına yönelik brifing verdi.

Birleşmiş Milletler BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, “Bu ateşkesin, çok kötü haberler arasında iyi haberdir. Duma’da ilerleme kaydedilmiş olmasına rağmen, insani krizi hafifletmek ve çatışmaya siyasi bir çözüm bulmak için daha çok şey yapılmaya devam edilmelidir” dedi.

Özel Temsilcisi Mistura, Rusya ve Jaish el-İslam'ın geçtiğimiz günlerde, Doğu Guta’daki ateşkesin sağlanmasına yönelik toplantılar yaptığını belirterek, “Bu anlaşmanın sonucu olarak, Hükümet, Rus askeri ve Jaish el İslam güçleri arasındaki sıkı görüşmeler sonunda altı gün boyunca ateşkes sağlandı. Ancak bunun sadece ufak bir parçadır. Doğu Guta’nın diğer alanlarında yaygınlaştırılması için çabalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerine yer verdi.

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