Doğu Pasifik'te yazın ilk tropik fırtınası çıktı
Pasifik Okyanusu'nun doğusunda kasırga döneminin ilk tropik fırtınasının Meksika açıklarında ortaya çıktığı bildirildi.
- AA
ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada, Meksika'nın güneybatısındaki Colima eyaletine bağlı Manzanillo şehrinin 680 kilometre açığında ortaya çıkan tropik fırtınanın yaz mevsiminin ilk büyük fırtınası olduğu belirtildi.
"Aletta" adı verilen tropik fırtınanın saatte 85 kilometre hıza ulaşan rüzgarlar taşıdığı, batı yönünde Pasifik Okyanusu'nun orta kesimlerine doğru hareket eden fırtınanın açıklarda kasırgaya dönüşmesinin beklendiği ifade edildi.
Fırtınanın kıyıları ve yerleşim bölgelerini etkilemesinin beklenmediği kaydedildi.
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