Doğuma giden hamile kadın ambulanstan savruldu
Hindistan'ın Malda bölgesinde feci bir kaza meydana geldi.
20 yaşındaki Najdi Bibi isimli hamile kadını doğuma götüren ambulans kontrolü kaybederek yoldan geçmekten olan başka araca çarptı. Kaza sırasında ambulanstan fırlayan hamile kadın hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.