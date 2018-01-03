'Doğu'nun Sümelası' keşfedilmeyi bekliyor

Mardin'in Nusaybin ilçesi Bagok Dağı yamacında, milattan sonra 363 yılından önce yapıldığı tahmin edilen ve genel görünümüyle Sümela Manastırı'nı andıran Mor Evgin (Augin) Manastırı, keşfedilmeyi bekliyor.

1970 yılında son rahip Raban Lahdo Örz'ün vefatından sonra kapatılan ancak 2011'de rahip görevlendirilmesiyle hizmet vermeye başlayan manastırın, taş yapısı, gösterişli mimarisiyle turizme kazandırılması hedefleniyor.

Mardin Müzesi Müdürü Nihat Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada dördüncü yüzyılda yapılan manastırın Süryaniler için önemli olduğunu söyledi.

Erdoğan, Süryanilerin en eski manastırları arasında yer alan Mor Evgin'de çok sayıda rahip yetiştirildiğini belirtti.

Müze olarak bu alanda daha önce bir kazı ve temizlik çalışması yaptıklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yapı hala ayakta. Restorasyondan sonra da din turizmi açısından önemli bir merkez haline gelebilir. Çünkü dünyada yaşayan milyonlarca Hristiyan ve Süryanilerin bu alanı ziyaret etmeleri, onların bu alanın farkında olmaları önemlidir. Bu alanın turizm alt yapısını hazırlayarak onları buraya çekmek gerekir. Hem kendi inanç sistemlerini yaşayabildikleri bir alan olur, hem de kültür turizmi açısından gezen ziyaretçilere yönelik hizmet verir. Buranın 2 kilometre batı kısmında Marin Antik Kenti var. Ortaçağ kalesiyle birlikte turizme kazandırabilir. Bu alanlar dünya kültür turizmi açısından UNESCO’ya girecek alanlar açısından özel ve değerli alanlardır."

Ankara'dan gelen ziyaretçilerden Elçin Öz ise ilk defa manastırı görmeye geldiğini belirterek, "Çok etkileyici ve çok çarpıcı bir yer. Tarihini bilmek de ayrıca etkiliyor insanı. Çünkü Sümela Manastırı'na ilham veren bir manastır." dedi.