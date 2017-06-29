Doktorlar ameliyat masasında maç izledi

Ameliyat masasında maçı izleyen cerrahlar viral oldu. Güney Amerika sosyal medyasında dolaşan videoda, cerrahlar bir yandan masada yatan şahsı ameliyat ederken bir yandan da Portekiz-Şili karşılaşmasını izlediği görülüyor. Şili'de meydana gelen bu olayı futbolseverler normal karşılasa da doktorların bu sorumsuzluğu eleştiri konusu oldu. Şili hükümetinden bir yetkili, "Bu ciddi bir durum. Tüm hastanelerde ve sağlık kliniklerinde hastaların güvenliği ve onlara saygı için uyulması gereken yasal kurallar var. Bu olayda bütün bu yasalar ihlal edilmiştir" dedi.

Olayla ilgili soruşturma açıldı.

Dün oynanan Portekiz-Şili maçını, Şili Milli takımının penaltı atışları sonucunda Portekiz'i 3-0 yenmesiyle sonuçlanmıştı.