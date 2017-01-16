Donald Trump BILD ve The Times’a konuştu: NATO terörle mücadele etmiyor

ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump, NATO’nun köhnemiş bir yapı olduğunu ve terörizme karşı hiçbir şey yapmadığını söyledi. Avrupa’daki ilk mülakatlarını Alman Bild dergisi ve İngiliz The Times gazetesine veren Beyaz Saray’ın yeni sahibi, Avrupa ve dünya politikasına ilişkin düşüncelerini dile getirdi. Trump, Bild gazetesine verdiği röportajda, NATO’nun yıllar öncesine göre tasarlanmış olduğu için modasının geçtiğini ve terörizme karşı mücadeleyi yürütemediğini belirtti. Üye ülkelerin kendi üzerlerine düşen parayı ödemediğini de hatırlatan Trump, bunun adil olmadığını söyledi.

Brexit zekiceydi

Times gazetesi ile gerçekleştirdiği mülakatta İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkış (Brexit) yanlısı Eski Adalet Bakanı Michael Gove’u da yanına alan ABD Başkanı, Londra yönetiminin Birlik’ten ayrılma kararını ‘zekice’ olarak nitelendirdi. İngilizlerin kendi kimliğini korumak istediğinin altını çizen Trump, “Eğer bütün göçmenleri almak zorunda bırakılmasalardı Brexit gerçekleşmezdi diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

İngiltere ile anlaşma

Gove’un İngiltere’nin ABD ile serbest ticaret anlaşması konusunda ilk sırada yer alıp almayacağı sorusu üzerine Trump, “Bence harikasınız, son derece iyi gidiyorsunuz” cevabını verdi. ABD Başkanı, göreve gelmesinin ardından ABD ve İngiltere arasında hızlı bir şekilde karşılıklı serbest ticaret anlaşmasının sağlanacağına işaret etti. Obama bu konunun ‘gündemlerindeki son madde’ olduğunu dile getirmişti.

Suriye’de güvenli bölge

Ortadoğu’daki çatışmalara da değinen ABD Başkanı, kısa süre önce danışmanı olarak atadığı Jared Kushner’ın bölge barışından sorumlu elçi olarak görevlendirdiğini söyledi. Suriye’de güvenli bölgeler oluşturmak istediğini belirten Trump, mali kaynağı Körfez ülkelerinden sağlayacaklarını bildirdi.

Irak işgali hataydı

ABD’nin yıllar önce Irak’a girmesini tarihin en kötü kararı olarak nitelendiren yeni Başkan, “Bu arı kovanına çomak sokmak gibiydi” ifadesini kullandı. Bugün bölgenin büyük bir karmaşa yaşadığını belirterek ABD’nin geçmiş dönem dış politikalarını eleştiren Trump, Musul’u tekrardan ele geçirme girişimlerinin de felakete dönüştüğünü söyledi. Trump, DEAŞ ile mücadelede Obama veya başkaları gibi olmayacağını vurguladı.

Merkel ve Putin’e güveniyorum

Görevine Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e güvenerek başlayacağını söyleyen Trump, nükleer silahların azaltılması yönünde imzalanacak bir anlaşma karşılığında Rusya’ya yönelik yaptırımların kaldıracağını ifade etti ve ‘bakalım anlaşabilecek miyiz’ dedi. Öte yandan yeni Başkan, Berlin saldırısını hatırlatarak Merkel’in sığınmacı politikasını ‘kimin nereden geldiği belli değil’ diyerek eleştirdi.

‘Sahte haberlerİ sızdıran bu mu?’

ABD’de gerçekleştirilen başkanlık seçimlerine Rusya’nın siber saldırılarla müdahale ettiği iddialarının ardından yayınladığı raporla “Moskova’nın elinde Trump’a şantaj yapacak dosya var” görüşünü kamuoyuna duyuran CIA’ ile yeni Başkan arasındaki söz düellosu devam ediyor. Yeni yönetimin işbaşına gelmesiyle görevinden ayrılacak olan CIA Direktörü John Brennan, FOX News’e verdiği demecinde ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’nın kapasitesi ve dünyadaki eylemlerini tam olarak anlayamadığını söyledi. Kendisini uyaran Brennan’a Resmi Twitter hesabından cevap veren Trump ise “Sahte haberleri sızdıran bu mu?” ifadelerini kullandı.