Donald Trump Meksika'ya duvar örme kararýný imzaladý
ABD Baþkaný Donald Trump, Meksika sýnýrýna duvar örülmesini öngören baþkanlýk kararýný imzaladý
ABD Baþkaný Donald Trump, seçimlerden önce vaatleri arasýnda yer alan Meksika sýnýrýna örülecek duvarla ilgili emri imzaladý.
Donald Trump duvarýn parasýný Meksika'ya ödeteceðini açýklamýþ, Meksika ise bunu kabul etmeyeceðini duyurmuþtu.
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