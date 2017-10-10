Trump'tan eski Başkan Carter'a sert çıkış: İşime karışma

Georgia Üniversitesi akademisyenlerinden Güney Kore asıllı Park Han-shik, Jimmy Carter'ı evinde ziyaret ederek, kendisiyle bir mülakat gerçekleştirdi.



93 yaşındaki eski ABD Başkanı'nın, Pyongyang'ın nükleer ve füze programları üzerine yükselen tansiyonu düşürmek ve Kore yarımadasında kalıcı barışı tesis etmek istediğini aktaran akademisyen Park, Carter'ın "Eğer ikinci bir Kore savaşını önleyecekse, Pyongyang'a seyahat edip tecrübelerimi aktarmaktan memnuniyet duyarım." dediğini aktardı.



Jimmy Carter'ın, Pyongyang'ın nükleer ve füze programları üzerine yükselen tansiyonu düşürmek üzere Kore yarımadasında "kalıcı barış"ı tesis etmek için Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmek istediğini söyleyen Park, "İkinci bir Kore savaşını önlemek adına tecrübelerini aktarmak üzere Kuzey Kore'yi ziyaret etmek istiyor." dedi.



Trump'ın Carter'a, Kuzey Kore sorununun eski başkanlar tarafından değil, mevcut hükümet tarafından halledilmesi gerektiğini söylediğini aktaran Park, Carter'ın "Başkan Donald Trump bana 'İşime karışma' diye çıkıştı." dediğini iddia etti.



Carter'ın Kuzey Kore ile yaşanan sorunun çözümü için diyalog yolundan vazgeçilmemesi gerektiğine yönelik "Vaşington ile Pyongyang'un aralarındaki gerilim barışçıl bir yolla düşürülmeli ve kalıcı bir barış anlaşmasına ulaşılmalıdır" açıklamasından rahatsız olan Beyaz Saray, Carter'ın Georgia'daki evine bir yetkili göndererek bu tarz açıklamalardan kaçınması gerektiğini salık vermişti.



Beyaz Saray'ın bu tarz emirlerine boyun eğmeyi düşünmeyen 39. ABD Başkanı Jimmy Carter, diplomatik görevler kapsamında daha önce Kuzey Kore'yi üç kez ziyaret etmişti. Kuzey Kore'ye dördüncü seyahatini gerçekleştirme konusunda ısrarcı olan Carter, kendisi gidemese bile, en üst düzey yardımcılarını Pyongyang'a göndermek istiyor.



Amerikan vatandaşlarının Kuzey Kore'ye seyahatleriyle ilgili yapılan son düzenlemeye göre, Eski Başkan Carter'ın önderlik edeceği gayriresmi bir heyetin bile Kuzey Kore seyahati için ABD hükümetinin onayını alması gerekiyor.