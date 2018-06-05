Donald Tusk ve Milo Dukanovi´c Brüksel´de bir araya geldi

Donald Tusk konuşmasında, Karadağ´ın NATO üyeliğinin yıl dönümünü kutlayarak, AB katılım müzakerelerinde Karadağ´ın öncü olmaya devam ettiğini söyledi. Ayrıca Avrupa ve Avrupa-Atlantik´in yönünün Karadağ üzerinde olduğunu ekledi.

Donald Tusk, "Geçen ay, hem Avrupa Birliği hem de Batı Balkanlar´dan gelen liderler, Avrupa perspektifini firmaların stratejik tercihi olduğunu yeniden doğruladılar. Bugün her zamankinden daha fazla, sadece politik beyanlara değil, aynı zamanda somut eylemlere de ihtiyacımız var" diyerek, Karadağ ile katılım müzakerelerinde daha hızlı bir gelişme görmek istediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Dukanovi´c ile Karadağ iç durumunu tartıştığını şu sözlerle anlattı:

"Ülkesindeki Avrupa yanlısı güçlerin kurumlar arasında iş birliği yapamadıklarına üzüldüm. Bu stratejik zafiyetin üstesinden gelmek için onu liderlik yapmaya teşvik ettim. Uluslararası gözlemcilerin kendi ülkelerindeki seçim süreci ile ilgili tavsiyelerinin tam olarak uygulanmasının kurumlarda ve seçmenlerin sonuçlarında kamu güvenini güçlendirebileceğine inanıyorum."

Donald Tusk konuşmasının sonunda Dışişleri ve güvenlik politikalarına olan sarsılmaz desteği için Karadağ´a teşekkür etti.