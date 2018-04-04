Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Dört ülkeden ortak Han Şeyhun açıklaması

Esed rejiminin Han Şeyhun'da kimyasal silahla 100'den fazla sivili öldürülmesinin birinci yılı dolayısıyla dört ülkenin dışişleri bakanlıkları ortak açıklama yaptı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD, Fransa, İngiltere ve Almanya, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Han Şeyhun'daki kimyasal silah saldırısının birinci yılında yaptıkları ortak yazılı açıklamada, kimyasal silah kullanımını kınadı.

Esed rejimi tarafından Han Şeyhun'da kimyasal silahla 100'den fazla sivilin öldürülmesinin birinci yılı dolayısıyla dört ülkenin dışişleri bakanlıkları ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bugün, Esed rejiminin sarin gazıyla Han Şeyhun'da gerçekleştirdiği hain saldırı sonucu yüzlerce kadın, erkek ve çocuğu öldürmesinin birinci yılı." ifadeleri yer aldı.

Suriye'de rejim destekçilerinin yedi senedir baskılarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, Rusya'nın 2013 yılında kimyasal silahların bölgeden çıkartılacağı yönünde verdiği söz hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Her kimyasal silah kullanımı, bu konudaki küresel anlayışın, Kimyasal Silahlar Anlaşması'nın ve uluslararası kararların açık şekilde hiçe sayılmasıdır. Her nerede ve kim tarafından olursa olsun kimyasal silah kullanımını kınıyoruz. Bu suçu işleyenleri sorumlu tutacağız. Suriye'deki saldırılarda hayatını kaybedenler için adalet sağlanıncaya kadar durmayacağız."  

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Putin: Rusya, Türkiye ve İran terörle mücadelede güçlerini birleştirecekler

Putin: Rusya, Türkiye ve İran terörle mücadelede güçlerini birleştirecekler

İşte Türkiye'nin ilk ay yıldızlı camisi

İşte Türkiye'nin ilk ay yıldızlı camisi

NBA takımlarının eşsiz uçakları

NBA takımlarının eşsiz uçakları

ABD'nin yüz karası görüntüler

ABD'nin yüz karası görüntüler

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA