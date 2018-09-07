DSÖ Filistin Sağlık Bakanlığına ilaç sevkiyatına başladı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, DSÖ'nün psikolojik hastalıkların tedavisinde kullanılmak üzere sağlık bakanlığına ilaç tedariğine başladığını ifade etti.

Bu tür ilaçların eksikliğinin ciddi sosyal etkileri olduğunu belirten Kudra, ilk sevkiyatın 7 temel ilaç çeşidini ihtiva ettiğini, ikinci sevkiyatın da gelecek hafta içinde yapılacağını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı geçen hafta, şizofren tedavisinde kullanılan klozapin ilacının bulunamaması nedeniyle bazı hastaların hastaneye yatırılmak zorunda kaldığını açıklamıştı.

Gazze'de, İsrail'in 2006'dan bu yana uyguladığı abluka nedeniyle pek çok ilaç ve tıbbı malzemeye ulaşmada sıkıntı yaşanıyor.