DSÖ, Yemen'de Nisan ayından bu yana salgın nedeniyle bin 310 kişi hayatını kaybettiğini açıkladı
Dünya Sağlık Örgütü Yemen'de Nisan ayından bu yana salgın nedeniyle bin 310 kişi hayatını kaybettiğini açıkladı.
- AA
DSÖ'nün internetteki sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "27 Nisan'dan bu yana Yemen'de 200 binin üzerinde şüpheli kolera vakası görüldüğü, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise bin 310'a yükseldiği" ifade edildi.
YEMEN'DE KORKUNÇ VERİ
DSÖ'nün dünkü açıklamasında Yemen'de kolera salgınında ölenlerin sayısı bin 256 olarak duyurulmuştu.
3 MİLYON KİŞİ
Yemen'de iki yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişinin, temiz içme suyu olmaması ve atıkların toplanamaması sonucu hemen her gün koleraya yakalanma riski bulunuyor.
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