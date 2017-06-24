DSÖ, Yemen'de Nisan ayından bu yana salgın nedeniyle bin 310 kişi hayatını kaybettiğini açıkladı

DSÖ'nün internetteki sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "27 Nisan'dan bu yana Yemen'de 200 binin üzerinde şüpheli kolera vakası görüldüğü, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise bin 310'a yükseldiği" ifade edildi.

YEMEN'DE KORKUNÇ VERİ

DSÖ'nün dünkü açıklamasında Yemen'de kolera salgınında ölenlerin sayısı bin 256 olarak duyurulmuştu.

3 MİLY​ON KİŞİ

Yemen'de iki yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişinin, temiz içme suyu olmaması ve atıkların toplanamaması sonucu hemen her gün koleraya yakalanma riski bulunuyor.