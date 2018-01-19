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DSÖ'den Yemen'e 200 tonluk 'hayat kurtarıcı' malzeme

Dünya Sağlık Örgütünce, Yemen'e 200 tonluk ilaç ve tıbbi malzeme ulaştırıldığı bildirildi.

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Dünya Sağlık Örgütünce (DSÖ), Yemen'e 200 tonluk ilaç ve tıbbi malzeme ulaştırıldığı bildirildi.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, Yemen'e 200 tonluk hayat kurtarıcı ilaç ve tıbbi malzeme gönderildiği, ilaç taşıyan 4 BM uçağının bu hafta Sana Havaalanına ulaştığı aktarıldı.

Konteynerlerde acil tedavi için gereken ilaçlar, insülin, antibiyotik, kuduz aşıları, serum, tıbbi ekipman ve malzemeler bulunduğu kaydedildi.

Yemen'de 16,4 milyon kişinin sağlık hizmetinden yoksun kaldığı, yaklaşık 3 yıldır hastanelerde ve sağlık kurumlarında ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşandığının altı çizildi.

DSÖ Yemen Temsilcisi Nevio Zagaria da ülkedeki sağlık kuruluşlarının stoklarındaki eksiklerin giderilmesi gerektiğini ifade etti.

Zagaria, gönderilen yardımların sağlık kurumlarının çalışmalarına devam etmesi için son derece önemli olduğunu kaydetti.

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