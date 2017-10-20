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Dubai devi firma Kocaeli'ye yatırım yapacak

Akıllı ev sistemleri sektöründe faaliyet gösteren şirketi bulunan Dubaili iş adamı, Kocaeli'de 200 kişiye istihdam sağlayacak tesis kurmayı planlıyor.

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Kocaeli Ticaret Odası'ndan (KOTO) yapılan açıklamaya göre, akıllı ev sistemleri alanında faaliyet gösteren Eelafy Grup'un sahibi Dubaili iş adamı Abdurrahman Al Khafani, KOTO Başkanı Necmi Bulut'u ziyaret ederek, Kocaeli'de kurmayı planladığı tesis hakkında görüş aldı.
 
Ziyarette şirketi ve Kocaeli'de hayata geçirmeyi planladığı tesis hakkında bilgi veren Khafani, halihazırda İran'da yatırımları bulunan Eelafy Grup'un şehirler ve ülkeler arası kablosuz hizmet verebilen akıllı ev sistemleri geliştirdiğini söyledi.
 
Türkiye üzerinden dünyaya açılma hedeflerinin bulunduğunu belirten Khafani, bu amaçla Kocaeli'de akıllı ev sistemleri üreten ve geliştiren 200 istihdam kapasiteli tesis kurmak üzere çalışma yürüttüklerini kaydetti.
 
KOTO Başkanı Bulut ise Kocaeli'nin daha da kalkınması adına özellikle doğa dostu ve yenilikçi teknolojilere dönük yatırımlara her zaman destek olacaklarını ifade etti.
 
Kocaeli'nin gerek coğrafi konumu, gerekse yatırımcı dostu olması dolayısıyla Türkiye üzerinden dünyaya açılmak isteyen firmalar için cazibe merkezi konumunda olduğunu vurgulayan Bulut, başta doğa dostu olması ve yüksek teknolojili ürünler hayata geçirmesi kaidesiyle yatırımlara desteklerinin süreceğini belirtti.
 
Ziyaretin sonunda, yatırımla ilgili detayların görüşüleceği ikinci bir toplantının düzenlenmesi kararı alındı.

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