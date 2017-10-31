Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Dubai Şeyhi İtalya Başbakanı Gentilon'yi kabul etti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni'yi Dubai'de kabul ettiği bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, görüşmede, "ikili ilişkiler, bölgedeki mevcut sorunlar ile yeryüzünden terör ve aşırıcılığın silinmesinin ardından bölgesel ve küresel barış olanaklarını artırma yollarının" ele alındığı belirtildi.

Şeyh Muhammed Al Maktum, iki ülke yetkilileri arasında gerçekleştirilen ziyaretlerin, ticaret, yatırım ve turizm alanlarındaki iş birliğini artırmak amacıyla yeni kanallar açılmasına katkı sağlayacak, görüş alışverişi fırsatını güçlendirdiğini belirtti.

İtalya Başbakanı Gentiloni de İtalya ile BAE arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 2,17 milyar dolar olduğunu, iki ülke arasındaki uçuşların haftada 77'ye ulaştığını ifade etti.

BAE'deki İtalyanların sayısının yaklaşık 13 bin olduğunu kaydeden Gentiloni, iki ülke arasında farklı düzeylerdeki ortak yatırımların ikiye katlandığını belirtti.

İtalya Başbakanı Gentiloni Suudi Arabistan'da gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından bu akşam BAE'ye gelmişti.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Darbecilerin Orgeneral Güler'i kaçırmaya çalıştıkları ve çatışma anı ortaya çıktı

Darbecilerin Orgeneral Güler'i kaçırmaya çalıştıkları ve çatışma anı ortaya çıktı

Hitler 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yaşadı mı?

Hitler 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yaşadı mı?

Vahşi doğada avken avcı olmak zorunda kaldı

Vahşi doğada avken avcı olmak zorunda kaldı

Yeni nesil pasaportların özellikleri belli oldu

Yeni nesil pasaportların özellikleri belli oldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA