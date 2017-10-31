Dubai Şeyhi İtalya Başbakanı Gentilon'yi kabul etti

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, görüşmede, "ikili ilişkiler, bölgedeki mevcut sorunlar ile yeryüzünden terör ve aşırıcılığın silinmesinin ardından bölgesel ve küresel barış olanaklarını artırma yollarının" ele alındığı belirtildi.

Şeyh Muhammed Al Maktum, iki ülke yetkilileri arasında gerçekleştirilen ziyaretlerin, ticaret, yatırım ve turizm alanlarındaki iş birliğini artırmak amacıyla yeni kanallar açılmasına katkı sağlayacak, görüş alışverişi fırsatını güçlendirdiğini belirtti.

İtalya Başbakanı Gentiloni de İtalya ile BAE arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 2,17 milyar dolar olduğunu, iki ülke arasındaki uçuşların haftada 77'ye ulaştığını ifade etti.

BAE'deki İtalyanların sayısının yaklaşık 13 bin olduğunu kaydeden Gentiloni, iki ülke arasında farklı düzeylerdeki ortak yatırımların ikiye katlandığını belirtti.

İtalya Başbakanı Gentiloni Suudi Arabistan'da gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından bu akşam BAE'ye gelmişti.