Somali Federal Parlamentosu, BAE merkezli DP World şirketinin ülkedeki çalışmalarının yasaklanması ve şirketin Somali'yi terk etmesi kararı aldı

Somali Federal Parlamentosunda yapılan oylamada, özerk Somaliland ve Etiyopya yetkilileri ile Berbera limanının işletilmesiyle ilgili anlaşma yapan Dubai merkezli DP World şirketinin ülkedeki tüm çalışmalarının yasaklanması ve şirketin en kısa zamanda Somali'yi terk etmesi maddelerini içeren bir karar kabul edildi.

Kararda, DP World şirketinin söz konusu 3 limanın işletmesiyle ilgili yaptığı anlaşmanın anayasaya aykırı olduğu, ülkenin birliği ve bağımsızlığına karşı tehdit teşkil ettiği, bu yüzden de geçersiz sayıldığı belirtildi.

Somaliland Özerk Parlementosu, Eylül 2016'da aldığı kararda DP World firmasına 442 milyon dolar karşılığında Berbera limanını 30 yıl boyunca işletme hakkı verilmesini içeren anlaşmayı onaylamıştı.

Somali federal hükümetinin reddettiğini duyurduğu anlaşma ile ilgili 2 Mart'ta açıklama yapan Somali Liman ve Deniz Taşımacılığı Bakanlığı, federal hükümetin, Berbera Limanı'nın işletilmesi ve genişletilmesiyle ilgili yapılan anlaşmanın bir parçası olmadığını ve anlaşmaya imza atmadığını duyurmuştu.

DP World'den yapılan açıklamada ise Berbera Limanı projesinde DP World'ün yüzde 50, Somaliland'in yüzde 30, Etiyopya'nın da yüzde 19 pay sahibi olacağı açıklanmıştı.