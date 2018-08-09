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Duma Meclisi: Rusya ABD'nin yaptırımlarına en kısa zamanda cevap verecektir

Rusya'da ki Duma Meclisinden yapılan açıklamada ABD'nin temelsiz ve kanıtsız olarak uygulamaya soktuğu yaptırım kararına en hızlı şekilde cevap verileceği bildirildi.

  • star.com.tr
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Duma Komitesi Başkanı Leonid Slutsky tarafından yapılan açıklamada ABD'nin Rusya'ya uygulamaya çalıştığı yaptırımların kanıt temelli bir uygulama olmadığı ve ABD'nin histeri krizine girmişçesine hareket ettiği söylendi. 
 
ABD'nin yükselen Rusya'yı dizginlemek ve agrasif olarak kendi çıkarını korumak için Skripal olayını bahane olarak kullandığını altını çizdi. Skripal olayından dolayı yaptırım uygulayan ABD'ye Moskova'nın bu eylemlerinden ötürü güçlü ve yeterli cevabı vereceğini söyledi.
 

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