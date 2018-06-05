Dünya Bankası'ndan İndus nehri için yeni adım

İki ülkeyi karşı karşıya getiren sorunun çözümü için Mayıs ayındaki toplantıda bir çözüme ulaşılamayınca, Dünya Bankası geçen hafta başlattığı istişareler sonucunda Pakistan'a, Uluslararası Uzlaşma Mahkemesi'nde (ICA) açılan davayı geri çekmesi ve tarafsız uzman görevlendirilmesi teklifinde bulundu.

Hindistan tarafından yapılan açıklamada da iki ülkeyi karşı karşıya getiren İndus'un kollarından Neelum üzerine inşa ettikleri Kişanganga barajının su akışına engel olmayan bir yapıda olduğu ve tasarımının Pakistan tarafından bilinmediği için tarafsız uzmanlara başvurulması gerektiği belirtildi.

Öte yandan, Pakistan Anayasa Mahkemesi'nde dün yapılan duruşmada, Başsavcı Mian Sakıp Nisar, Hindistan'ın inşa ettiği baraj nedeniyle suyu azalan Neelum için hükümetten rapor istedi.

Mahkeme ayrıca Pakistan'ın Vatan Partisi'nden Zaferullah Han'ın kötüye giden su sıkıntısına yönelik başvurularını görüştü. Başvuru dilekçelerinde İndus Suları Anlaşması'nın imzalandığı günden bu yana geçen 58 yılda hiçbir barajın inşa edilmediği ve ülke ekonomisinin yüzde 20'sinin bu nehrin çevresindeki faaliyetlere bağlı olduğuna işaret edildi.

Başsavcı Nissar da konuyla ilgili, "Pakistan'da yaşanan su sıkıntısının çözümü mahkememizin önceliği olacaktır. Gelecek nesiller için bugün bir şey yapmazsak hata etmiş oluruz." ifadelerini kullandı.

- İndus Suları Anlaşması

Hindistan ve Pakistan arasında İndus nehrinin kullanım şartlarını belirleyen anlaşma Dünya Bankası garantörlüğünde 1960 yılında Karaçi'de imzalandı.

Anlaşmaya göre, İndus'u besleyen ve doğu nehirleri olarak anılan Beas, Ravi ve Sutlej ırmaklarının kontrolü Hindistan'a, batı nehirleri olarak anılan İndus, Çenab ve Jelum nehirlerinin kontrolü ise Pakistan'a verildi.

Hindistan'a verilen nehirler İndus'u daha çok beslediği için Pakistan'a bu nehirler üzerinde haklar tanındı. Anlaşmaya Hindistan'ın enerji üretimi, tarım ve balıkçılık hakları olduğu maddesi de eklendi.

Söz konusu bu düzenlemeye rağmen, Hindistan, 2007'de inşasına başladığı Kişanganga barajını geçen ay Başbakan Narendra Modi'nin katıldığı törenle açtı.

Baraj yapımının İndus Suları Anlaşması'nın ihlali olduğunu iddia eden Pakistan, 10 Kasım 2016'da ICA'ya, baraj açılışından sonra ise anlaşmanın garantörü Dünya Bankası'na başvurdu.