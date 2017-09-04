Dünya basını da artık Myanmar'da yaşananlara soykırım diyor

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da Arakanlı Müslümanlar'a uygulanan sistematik saldırılar dünyanın gözü önünde aralıksız sürüyor. Çoğunluğu Budist olan 50 milyon nüfuslu Myanmar'ın Arakan eyaletinde yaşayan 1.1 milyon Müslüman'a uyguladığı zulüm hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri ise dünya basınının yaşananlara bakışını değiştirdi.

'HEDEF GÖZETMEDEN VURUYORLAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bölgenin stratejik önemi nedeniyle Myanmar devletini yanlarına almak isteyen güçlerin hiçbiri bu insanlık suçunu durdurmak için caydırıcı adımlar atmıyor. Orada bir soykırım var" sözlerinin ardından dünya basınında "Müslümanlara karşı yapılan zulmün soykırım olup olmadığı" tartışılmaya başlandı.

İngiliz Guardian gazetesi, "Bu bir soykırım: Etnik temizlikle karşı karşıya kalan binlerce Arakanlı, Myanmar'dan kaçıyor" başlıklı geniş haberinde, bölge uzmanlarının ve evlerini terk etmek zorunda kalanların ifadelerine yer verdi. "Yanan ve yağmalanan evlerinden kaçanlar, Myanmar ordusu ile Budist milliyetçilerin hedef gözetmeden sivilleri öldürdüklerini anlatıyor" denilen haberde, Bangladeş'te bulunan Chittagong Üniversitesi'nden uluslararası ilişkiler profesörü Ashraful Azad'ın "Myanmar hükümeti Arakanlılar'a etnik temizlik uyguluyor. Bu bir soykırımdır" sözlerine yer verildi.

ÇOCUKLARI AİLELERDEN ALIYORLAR

Guardian'daki haberde öne çıkan diğer detaylar ise şöyle: "Myanmar ve Arakan aslında etnik şiddete yabancı değil. Geçen ekimde de 87 bin Müslüman Bangladeş'e kaçmıştı. Keza 2012, 2015 ve 2016'da da kaçışlar yaşandı. Ancak şu an yaşananlar çok daha farklı ve büyük. Evlerini terk edenlerin büyük kısmı yaşlılar, kadınlar veya çocuklar. Bunun nedeni ise Myanmar ordusunun savaşacak yaşta olan erkeklerin hepsini öldürmesi. Hatta çocukları da ailelerinden alıp bir kenara atıyorlar.

'BEBEĞİMİ ÖLDÜRDÜLER'

5 günlük yolculuğun ardından Bangladeş sınırına ulaşan Muhammed isimli bir Arakanlı yaşadıklarını, 'Myanmar sınır polisi 2 yaşındaki oğlumu öldürdü' sözleriyle anlatıyor. Bangladeş Sınır Güvenliği'nden ismini vermeyen bir polis de, 'Myanmar ordusu silahlı direnişle karşılaşacağı köyleri hedef almıyor. Sadece sivillerin yaşadıkları köylerde katliam yapıyor' diyor.

CNN'E ZULMÜ ANLATTILAR

Myanmar'da soykırım uygulandığına dair bilgilere yer veren bir diğer uluslararası basın organı da ABD merkezli TV kanalı CNN oldu. CNN'in internet sitesinde "Orada soykırım yaşanıyor" başlığıyla verilen haberde, Bangladeş sınırına kaçmayı başaranlardan olan Muhammed Harun'un, "Evimizi, ahırımızı, tarlamızı, eşyalarımızı, yiyeceklerimizi, her şeyimizi yaktılar. Geri dönemeyiz. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Orada bir soykırım yaşanıyor" sözlerine yer verildi.

DEMBA BA'NIN İSYANI...

Senegalli eski Beşiktaşlı futbolcu Demba Ba, Arakan'da yaşanan vahşet karşısında sessiz kalınmaması gerektiğini belirtti. Demba Ba, hac ibadeti için gittiği Mekke'de, "Yeryüzünde 1 buçuk milyar Müslüman yaşıyor, harekete geçilmemesi durumunda tüm Müslümanlar bunun hesabını verecek. Herkes ne olup bittiğini görüyor fakat kimse harekete geçmiyor" diye konuştu. Yıldız futbolcu, Türkiye'nin krizin çözümü için gösterdiği çabalara da değinerek, "Hiçbir ülkenin Arakan için yapmadığını Türkiye yapıyor" dedi.

'DİRİ DİRİ YAKIYORLAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya Myanmar'a kör ve sağır" sözlerini aktaran Asya merkezli birçok haber sitesinde, Bangkok merkezli insan hakları örgütü Fortify Rights'ın bölgeden geçtiği bilgilere göre Arakanlı Müslümanlar'a etnik temizlik uygulandığı kaydedildi. Fortify Rights örgütüne konuşan Sultan Ahmed, "İnsanların başını kestiler" dedi. Köyü yakılan 41 yaşındaki Abdul Rahman ise kardeşi dahil birçok kişinin diri diri yakıldığını aktardı. (Sabah)