United Airlines CEO'su: İstifa etmeyeceğim

ABC televizyonuna konuşan Munoz, olayı 'bir sistem hatası' olarak nitelendirerek 'bir daha benzer bir olay yaşanmayacağı' sözünü verdi.

Havayolunun yöneticisi, uçaktan yolcu indirileceği zaman bir daha kolluk güçlerini kullanmayacaklarını da ifade etti.

ABD'de Asya kökenli bir yolcunun uçaktan sürüklenerek atıldığına dair görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekmiş, Munoz'un personelini savunan açıklaması ise tepkilerin büyümesine yol açmıştı.

Munoz, bunun üzerine yaptığı yeni açıklamasında ise yolcudan özür dilediğini aktardı.

İlk sözleri tatmin edici bulunmayan Munoz, Salı günü en son yaptığı açıklamada 'korkunç' olaydan dolayı büyük üzüntü duyduğunu, 'kimseye böyle davranılmaması gerektiğini' söyledi.

Görüntülerden büyük rahatsızlık duyduğunu söyleyen Munoz, 'bir daha böyle bir şeyin olmaması için elinden geleceğini yapacağını' belirterek, bütün sorumluluğu üstlendiğini ve yolcudan büyük bir özür dilediğini belirtti. (BBC)