Fildişi Sahili'nden kalkan uçak denize düştü
Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinden havalanan bir uçak, kalkıştan kısa süre sonra denize düştü.
Fildişi Sahili´nin başkenti Abican´dan kalkan, Fransız ordusuna nakliye yapan, uçak kalkıştan kısa bir süre sonra Atlantik Okyanusuna düştü.
Kurtarma çalışmalarında enkazdan iki ceset çıkarılırken, iki kişinin cansız bedenlerine ulaşılmaya çalışıldığı yetkililer tarafından duyuruldu.
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