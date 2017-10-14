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Fildişi Sahili'nden kalkan uçak denize düştü

Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinden havalanan bir uçak, kalkıştan kısa süre sonra denize düştü.

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Fildişi Sahili´nin başkenti Abican´dan kalkan, Fransız ordusuna nakliye yapan, uçak kalkıştan kısa bir süre sonra Atlantik Okyanusuna düştü.

 
 
Kurtarma çalışmalarında enkazdan iki ceset çıkarılırken, iki kişinin cansız bedenlerine ulaşılmaya çalışıldığı yetkililer tarafından duyuruldu.
 

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