Dünya Kunduz’daki katliama sessiz

TSK ve ÖSO’nun Zeytin Dalı harekatında olmayan hastane bombalaması üzerinden ‘sivillerin öldürüldüğü’ yalanını gündeme getiren Batı’nın Afganistan’da gencecik bedenlerin hayatını kaybettiği olayı görmezden geldi. Katliamda hayatını kaybeden çocuklar için bölgede toplu cenaze töreni düzenlenirken, evlatlarını kaybeden Afgan köylülerin feryadı yürek burktu.

ÖLÜ SAYISI 100’ÜN ÜZERİNDE

Afgan Hava Kuvvetleri’ne ait uçak, Daşti Arçi ilçesindeki bir medreseyi sözde üst düzey teröristi imha için bombalamış, bu sırada, medresede hafızlık icazet törenine katılan ve yaşların 10-12 arasında değişen yaklaşık çocukların da aralarında bulunduğu yaklaşık 100’ün üzerinde sivil hayatını kaybetmişti.