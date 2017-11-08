Suudi Arabistan'da ikinci dalga gözaltılar başladı!

Reuters haber ajansı, kraliyet ailesinde yapılan yolsuzluk operasyonlarıyla çalkalanan Suudi Arabistan'da ikinci dalga gözaltıların başladığını duyurdu.

Reuters'ın konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, politika ve iş dünyasına yakın kişiler gözaltına alındı.

Geçtiğimiz Cumartesi günü 11 Prens, 4 bakan, eski bakanlar ve holding sahiplerinin de içlerinde bulunduğu onlarca kişi gözaltına alınmıştı.(habertürk)