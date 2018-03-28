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‘Dünyanın düz olduğunu’ kanıtlamak için uçtu

ABD'li Mike Hughes 'dünyanın düz olduğunu' ispat etmek için kendisini uzaya fırlattı.

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California eyaletinde havaya fırlatılan Hughes, Mojave Çölü'ne düştü. Yaralanan 61 yaşındaki Hughes, roketiyle 575 metre kadar yüksekliğe çıkmayı başardı. Hughes, "kurgudan ibaret" dediği bilime inanmadığını belirterek kendi çabalarıyla geliştirmeye devam edeceği füzelerle yine uzaya çıkacağını söyledi.

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