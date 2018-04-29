Dünyanın en büyük yanardağı faaliyete geçti
Hint Okyanusu'ndaki Fransız adası Saint Denis de la Re'da bulunan ve dünyanın en büyük aktif yanardağı olan Piton de la Fournaise yeniden harekete geçti.
Bu yıl ilk kez 3 Nisan'da patlamaların yaşandığı yanardağın cuma günü yeniden faaliyete geçtiği ve lav püskürtmeye başladığı belirtildi. Volkandan çıkan lavların etrafa yayıldığını belirten gözlemciler, dağın etrafının tamamen ıssız olması nedeniyle herhangi bir tehlike oluşturmadığını kaydetti. Son on yılda 15 kez faaliyete geçen Piton de la Fournaise 2 bin 631 metre yüksekliğinde.
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