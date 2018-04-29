Dünyanın en büyük yanardağı faaliyete geçti

Bu yıl ilk kez 3 Nisan'da patlamaların yaşandığı yanardağın cuma günü yeniden faaliyete geçtiği ve lav püskürtmeye başladığı belirtildi. Volkandan çıkan lavların etrafa yayıldığını belirten gözlemciler, dağın etrafının tamamen ıssız olması nedeniyle herhangi bir tehlike oluşturmadığını kaydetti. Son on yılda 15 kez faaliyete geçen Piton de la Fournaise 2 bin 631 metre yüksekliğinde.