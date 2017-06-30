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Dünyanın en keskin lazeri geliştirildi

Alman ve Amerikalı bilim adamları, hat genişliği sadece 10 megaherz olan, dünyanın en keskin lazerini geliştirdi.

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Sonuçları "Physical Review Letters"da yayımlanan çalışma, Almanya'daki Physikalisch-Technische Bundesanstalt'ta (PTB) ve ABD'de Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü ile Colorado Boulder Üniversitesinin ortak kuruluşu JILA'da görevli araştırmacılar tarafından yürütüldü.

Yaklaşık 10 yıl süren ortak proje çerçevesinde PTB'de hat genişliği yalnızca 10 megaherz olan lazerin geliştirildiği, bunun bir dünya rekoru olduğu kaydedildi.

PTB'de görevli fizikçi Thomas Legero, "Lazerin hat genişliği küçüldükçe bir optik saatte atomun frekansının ölçümü daha doğru oluyor. Bu yeni lazer, saatlerimizin kalitesini kesinlikle iyileştirmemizi sağlayacak." değerlendirmesini yaptı.

Çok küçük hat genişliğinin yanı sıra lazer ışığının sıklığının, daha önce ulaşılanlardan daha hassas olduğu tespit edildi.

Lazer, endüstri, tıp ve bilişim teknolojilerinde kullanılıyor.

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