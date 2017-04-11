Dünyanın en pahalı küpeleri 100 milyon dolar

Sotheby müzayede evi, pembe ve mavi renkteki Apollo" ve "Artemis isimli dünyanın en pahalı küpelerini 100 milyon dolara satışa sunacak. 14,5 karatlık mavi elmas olan Apollo'nun 66 milyon dolardan daha büyük bir meblağa satılması bekleniyor.

Oval bir biçimde kesilmiş 16 karatlık pembe elmas olan Artemis'in ise 24 milyon dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.

Sotheby müzayede evi bu paha biçilmez elmasları Cenevre'de bilinmeyen bir yerde, bir kasada en üst düzey güvenlik altında tutmakta.

Antik Yunan güç ve güzellik tanrılarından ismini alan Apollo ve Artemis elmasları 16 Mayıs'ta İsviçre'de satışa çıkartılacak.