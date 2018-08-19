Dünyanın yarısı yoksulluk savaşında

Dünyada her yıl yapılan insani yardımların haritasını çıkaran İngiltere merkezli Kalkınma İnisiyatifleri Örgütü’nün “Küresel İnsani Yardım Raporu 2018” verilerine göre de, dünya genelinde 134 ülkedeki 201 milyondan fazla insanın uluslararası insani yardıma muhtaç olduğu tahmin ediliyor. Nüfusun 2 milyarı günde 3,2 dolardan daha az bir gelirle yaşamaya çalışan ve kriz riskiyle karşı karşıya kalan “yoksul”lardan oluşuyor. Bu kişilerin yüzde 47’si kırılgan veya çevresel açıdan savunmasız durumda bulunan ülkelerde yaşıyor. Günde 1,9 dolardan daha az bir gelirle yaşamaya çalışan “aşırı yoksul” kişi sayısı ise 753 milyon.

EN ÇOK YARDIM TÜRKİYE’DEN

Rapora göre, Türkiye geçen yıl 8,07 milyar dolar yardım ile dünyada en çok insani yardım yapan ülke konumuna yükseldi. Sıralamada Türkiye’yi 6,68 milyar dolar ile ABD, 2,99 milyar dolar ile Almanya ve 2,52 milyar dolar ile İngiltere izlerken, Avrupa Birliği kurumları 2,24 milyar dolar ile dördüncü sırada geldi. Söz konusu ofisin yönettiği “Risk Yönetimi Dizini”nde de bu yıl devam eden şiddetli insani yardım ihtiyacı konusunda çok yüksek risk altındaki ülkeler Somali, Güney Sudan, Çad, Afganistan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Yemen, Nijer, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Sudan, Suriye ve Irak olarak sıralandı.