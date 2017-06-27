Dünyanın yüzde 75'i ABD ve Trump´a güvenmiyor

Pew Research Center´ın 37 ülkede 40.000 kişi ile yaptığı araştırmada Donald Trump´ın global politikaları ve liderliğini beğenenlerin oranı sadece yüzde 22.

Araştırmanın yapıldığı ülkelerdeki ABD liderliğine olan güven 2004 yılında Irak´ın işgali dönemindeki ABD Başkanı George Bush´a duyulan güvensizlikten daha da düşük.

Araştırmaya katılanların üçte ikisinden fazlası Donald Trump´ın `küstah ve tehlikeli´ olduğuna inanıyor.

TRUMP´A EN AZ GÜVEN DUYANLAR İSVEÇLİLER

İsvçlilerin ABD eski başkanı Barack Obama´nın uluslararası politikalarına duydukları güven o dönemde yüzde 93 iken, son araştırmada İsveçliler´in Donald Trump´ın politikalarına olan güvenleri yüzde 83 oranında düşüşle yüzde 10´a gerilemiş bulunuyor. Dünya nüfusunun Obama´ya olan ortalama güveni ise yüzde 64´lerde seyrediyordu.

KANADALILARIN GÜVENİ AZALIRKEN RUSLAR LİE İSRAİLLİLERİN GÜVENİ ARTIYOR

Pew Research´in araştırma tarihinde ilk defa Kanadalılar´ın ABD liderliğine olan güvenleri yüzde 43´e gerilerken, Ruslar ve İsraillilerin Trump´a olan güvenleri ise artış gösteriyor. Ruslar ve İsrailliler´in Obama´ya oranla Trump´a güvenleri artiş göstererek sırasıyla yüzde 53 ve 56´ya ulaşıyor.

Araştırmada Trump´a en fazla güven duyanlar sıralamasında Filipinliler başı çekerken Müslüman ülkelerde Trumpa duyulan güven ise düşüş gösteriyor.

Bu oran Lübnan´da yüzde 34, Türkiye´de 18, Ürdün´de ise yüzde 15.