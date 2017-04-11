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Dünya devleri, Suriye ve Rusya'ya yaptırıma "Hayır" dedi

Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, G7 Zirvesi’nden Rusya ve Surye’ye yönelik yaptırımların genişletilmesi yönünde ortak bir karar çıkmadığını açıkladı. Tüm ülkelerin Beşar Esad’ın Suriye’nin geleceğinde yeri olmadığı noktasında anlaştığını söyleyen Ayrault, Rusya’ya Suriye konusunda ikili oynamayı bırakıp sorumluluğu kabul etme çağrısında bulunacaklarını bildirdi.

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Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, G7 Zirvesi’nden Rusya ve Surye’ye yönelik yaptırımların genişletilmesi yönünde ortak bir karar çıkmadığını açıkladı. Tüm ülkelerin Beşar Esad’ın Suriye’nin geleceğinde yeri olmadığı noktasında anlaştığını söyleyen Ayrault, Rusya’ya Suriye konusunda ikili oynamayı bırakıp sorumluluğu kabul etme çağrısında bulunacaklarını bildirdi.

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