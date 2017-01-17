Ortaköy katliamını düzenleyen DEAŞ mensubu Abdülgadir Masharipov’u yakalayan Türkiye, dünyada ilk kez terör örgütü tarafından gerçekleştirilen bir saldırının failini canlı ele geçiren ülke oldu. Avrupa’da son olarak Berlin’de Noel panayırına TIR’la saldırarak 12 kişiyi öldüren DEAŞ’ın saldırı düzenleyen teröristinin yakalanması dünya basınında geniş yankı buldu. Her saldırıda failleri ölü olarak ele geçiren Avrupa ülkeleri, yakalanan DEAŞ militanı hakkında açıklama yapan İstanbul Valisi Vasip Şahin’e kilitlendi.

VALİ DIŞ BASINDA

İstanbul’daki Reina gece kulübünde 39 kişinin ölümüne yol açan Ebu Muhammed Horasani kod adlı terörist Masharipov’un yakalanmasının ardından dış basın Türkiye gündemine yoğunlaştı. Ortaköy katliamının failinin ele geçirilme haberini uluslararası ajanslar ve yabancı yayın organları son dakika gelişmesi olarak duyururken, İstanbul Valisi Şahin’in açıklamaları da canlı olarak yayınlandı.

SADECE ABDESLAM

Kamuoyunu aydınlatmak adına İstanbul Emniyet Müdürlüğü›nde kameraların karşısına geçen Vali Vasip Şahin ve Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın basın toplantısı, BBC, CNN, El Cezire, gibi en büyük haber televizyonları tarafından naklen verildi. Saldırganın kimliği ve detaylı geçmişi hakkında bilgi veren Vali Şahin ve emniyet güçleri, tüm dünyaya terörle mücadele dersi verdi. Avrupalı emniyet yetkilileri mücadele ettikleri terör örgütü DEAŞ’tan sadece Paris’te 13 Kasım 2015’te gerçekleştirilen Paris katliamının planlayıcısını yakalayabilmişti. Brüksel’de büyüdüğü semt olan Molenbeek’e dönen saldırıların firari şüphelisi Salah Abdeslam, bacağından vurularak sağ olarak ele geçirilebilmişti.

HERKES TEBRİK ETMİŞTİ

AB, Belçika emniyeti ve Fransız jandarmalarının dört saat süren ortak operasyonunun ardından Abdeslam, ailesinden üç kişiyle birlikte tutuklanmıştı. ‘Başarılı’ harekâtın ardından ABD Başkanı Barack Obama, Belçika Başbakanı Charles Michel ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’ı telefonda tebrik etmişti.