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13 yolcunun bedenine ulaşıldı

Soçi’de düşen Rus askeri uçağı için devam eden arama çalışmalarında 13 kişinin bedenine ulaşıldı.

  • DHA
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Tass haber ajansının Rus güvenlik birimlerine dayandırdığı haberinde, Karadeniz üzerinde yapılan aramalarda 13 yolcunun cansız bedeninin yanı sıra, düşen uçağa dair yüz elli enkaz parçasının da bulunduğu ifade edildi.

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