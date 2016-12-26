13 yolcunun bedenine ulaşıldı
Soçi’de düşen Rus askeri uçağı için devam eden arama çalışmalarında 13 kişinin bedenine ulaşıldı.
- DHA
Tass haber ajansının Rus güvenlik birimlerine dayandırdığı haberinde, Karadeniz üzerinde yapılan aramalarda 13 yolcunun cansız bedeninin yanı sıra, düşen uçağa dair yüz elli enkaz parçasının da bulunduğu ifade edildi.
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