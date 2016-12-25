Düşen Rus uçağı Suriye'de böyle korunuyordu

Rus Savunma Bakanlığı'na ait Suriye'nin Lazkiye eyaletine giden uçak Soçi'den çıktıktan sonra Karadeniz'de radardan kayboldu. Rus kaynaklar, Tupolev Tu-154 tipi uçakta 91 kişinin olduğunu söyledi. Interfax'a göre uçak yerel saatle 05.20'de kalktı ve kalkıştan 20 dakika sonra radardan kayboldu. Bir süre sonra da düştü.

Enkaza ulaşıldı

Tass ajansı, Soçi şehri güvenlik birimlerinden bir kaynağa dayandırdığı haberinde, uçağın Karadeniz üzerinde düştüğünü duyurdu. Haberde kıyıdan 6 kilometre uzaklıkta uçaktaki yolculara ait eşyalara rastlandığı belirtildi. Ancak Rus basınına konuşan yetkililer, mürettebat ya da yolculardan kurtulan kimse olmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Suriye'ye daha önce de sık sık uçuş yapan uçağın geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği uçuş sırasında dikkati çeken bir detaya ulaşılmıştı. İdlib semalarına gelen Tupolev Tu-154 tipi büyük Rus uçağına, güvenlik tedbirleri kapsamında dört jet eşlik etmişti.