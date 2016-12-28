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Düşen Rus uçağın ikinci karakutusu bulundu

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'e düşen Tu-154 uçağının ikinci karakutusunun bulunduğunu duyurdu.

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Bakanlık açıklamasına göre, geçen pazar günü 92 kişiyle Karadeniz'e düşen uçağa ait ikinci karakutu dalgıçlar tarafından tespit edildi. Denizden çıkartılan karakutu inceleme ve deşifre işlemleri için Moskova'ya gönderilecek.

Ayrıca arama çalışmalarında bu zamana kadar 17 cesede ulaşıldığı ve bunlardan 13'ünün Moskova'ya gönderildiği belirtildi. Şu ana kadar uçağın ana karakutusu ve yaklaşık bin 500 parçası sudan çıkartıldı.

Moskova'dan havalanan Tu-154 tipi uçağın Soçi'de yakıt ikmali yaptıktan sonra Suriye'ye gitmesi planlanıyordu. Uçak, Rusya'nın Suriye'deki Himeymim üssünde yeni yıl konseri vermek için giden koro üyelerini taşıyordu.

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