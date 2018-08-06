Dutarte, Moro’nun özerkliğine ilişkin yasayı yayınladı

Filipinler’in başkenti Manila’da bulunan başkanlık sarayında düzenlenen törende, el-Hac İbrahim’e sembolik yasa metnini sunan Dutarte, yeni yasanın ülkede on yıllardır süren savaşı bitirmesini ümit ettiğini dile getirdi.

150 binden kişi hayatını kaybetti

BOL, Filipinler’in güneyindeki Mindanao adasında, MİKC ve diğer silahlı gruplar tarafından 70’lerin sonundan beri devam eden ve 150 bini aşkın kişinin ölümüne sebep olan isyan hareketini de sonlandırıyor.

Dutarte, Başkanlık Sarayı’nda yapılan törende gerçekleştirdiği konuşmada, “Bu kanunun Bangsomoro bölgesinin kendi kaderini belirlemek ve kimliğini korumak için on yıllardır sürdürdüğü mücadelesinin barışla sona ermesini sağlamasını ümit ediyorum. Umarım kanun, Müslüman Mindanao’ya iyi bir hükümet, barış ve istikrar getirir. Birlikte çalışalım ve barış sürecini tamamlayalım” ifadelerini kullandı.

BOL, 2014 yılında imzalanan ve MİKC’nin silahlarını bırakarak bağımsızlıktan vazgeçmeyi kabul ettiği anlaşmanın tamamlayıcısı olarak görülüyor. Manila hükümeti ve MİKC, BOL’un Filipinler’deki radikalizm ve şiddeti sonlandıracağına inanıyor.

Parlamento, anlaşmayı onaylamamıştı

MİKC ile Filipinler hükümeti arasında, 2014 yılında imzalanan barış anlaşması, dönemin Filipinler Devlet Başkanı Pinieno Akino tarafından parlamentoya sunulmuş ancak parlamento, anlaşmayı onaylamamıştı. Parlamento’nun anlaşmayı onaylamamasından sonra ülkedeki şiddet dalgası yeniden yükselirken, silahlı isyancı gruplar, geçtiğimiz yıl Mindanao’nun en büyük kenti olan Marawi’yi ele geçirmiş yaşanan çatışmalarda bin 200 kişi yaşamını yitirmişti.

BOL, 1996 yılında Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi (MUKC) ile Filipinler hükümeti arasında imzalanan anlaşmayla kurulan öz yönetimin yerini alacak bir siyasi düzen kurulmasını ön görüyor. Buna göre, Moro bölgesine daha geniş siyasi yetkiler verilirken, Moro yönetiminin vergilerin yüzde 75’ini elde etmesi ve parlamento kurması kabul ediliyor.