Duterte ülkesindeki ekonomik sıkıntıdan ABD'yi sorumlu tuttu

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ülkesinde son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntıdan ABD'yi sorumlu tuttu.

Channel NewsAsia'nın haberine göre, Duterte, Filipinler'de son 9 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyonla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Duterte, ağustos ayında birçok analistin öngörülerinin üzerine çıkarak yüzde 6,4'e varan enflasyonun, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi politikalarının neticesi olduğunu söyledi.

Filipinler Devlet Başkanı, Trump yönetiminin ithalata getirdiği ek vergilere işaret ederek, "Bunu kim başlattı? ABD. ABD, oranlarını artırdığında herkes de kendilerininkini artırdı. Olan bu. Bunun için yapacak bir şeyimiz yok." ifadelerini kullandı.