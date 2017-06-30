Duvara çiş yapan bakan tartışma konusu oldu İngiliz The Independent gazetesinin Hintçe yayın yapan News18 sitesinden aktardığı habere göre; söz konusu fotoğraf, Bakan Singh’in seçim bölgesi olan Champaran’a yaptığı bir ziyaret sırasında çekildi.