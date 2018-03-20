Ebu Gureyb'in eski mahkumları işgalin yıl dönümünde ABD'nin yaptıklarını anlattı

ABD'nin Irak'ı işgalinin yıl dönümünde, tarihe kara leke olarak geçen Ebu Garip hapishanesinin eski mahkumları maruz kaldıkları işkence, taciz ve aşağılanmayı anlattı. Mahkumların çoğu, yaşananları unutamıyor ve psikolojik sıkıntılarla boğuşuyor.

Yaşadıklarını Ruptly'e anlatan dört eski mahkum , röportaj sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Yaşadıklarını anlatmaya çalışan eski mahkumlardan biri, "Kendimi sakin bir şekilde yıkayamıyorum, su işkencesini hatırlıyorum.'' Bir diğer mahkum ise ''Ben uyuyamıyorum, sürekli işkence görüyorum ve çığlıkları duyuyorum" diyor.

Travmayı yıllar sonra bile atlatamayan Ebu Gureyb mağduru sözlerine şöyle devam ediyor;

''Beni, çelik bir kafase koydular. Ardından köpekleri de yanıma koydular. Ellerim bağlıydı ve köpekler beni ısırmaya çalşıyordu.''

Diğer bir mahkum ise yaşlı bir adamın öldürülmesini şöyle anlatıyor ''Mahkumlardan yaşlı bir adam hastalandı ve yardım istedi. Amerikalı bir asker dışarı çıkmasını söyledi ve ardından tekmeleyerek öldürdü adamı.''

EBU GUREYB BİZİ PSİKOLOJİK OLARAK YOK ETME ÇABASIYDI

Mahkumlardan biri, Ebu Gureyb'de yaşananları 'psikolojik olarak yok etme çabası' olarak değerlendiriyor.