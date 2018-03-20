Ebu Gureyb'in eski mahkumları işgalin yıl dönümünde ABD'nin yaptıklarını anlattı
ABD'nin Irak'ı işgalinin yıl dönümünde, tarihe kara leke olarak geçen Ebu Garip hapishanesinin eski mahkumları maruz kaldıkları işkence, taciz ve aşağılanmayı anlattı. Mahkumların çoğu, yaşananları unutamıyor ve psikolojik sıkıntılarla boğuşuyor.
- star.com.tr / M. Cihat AĞAÇ
ABD'nin Irak'ı işgalinin yıl dönümünde, tarihe kara leke olarak geçen Ebu Garip hapishanesinin eski mahkumları maruz kaldıkları işkence, taciz ve aşağılanmayı anlattı. Mahkumların çoğu, yaşananları unutamıyor ve psikolojik sıkıntılarla boğuşuyor.
Yaşadıklarını Ruptly'e anlatan dört eski mahkum , röportaj sırasında gözyaşlarını tutamadı.
Yaşadıklarını anlatmaya çalışan eski mahkumlardan biri, "Kendimi sakin bir şekilde yıkayamıyorum, su işkencesini hatırlıyorum.'' Bir diğer mahkum ise ''Ben uyuyamıyorum, sürekli işkence görüyorum ve çığlıkları duyuyorum" diyor.
Travmayı yıllar sonra bile atlatamayan Ebu Gureyb mağduru sözlerine şöyle devam ediyor;
''Beni, çelik bir kafase koydular. Ardından köpekleri de yanıma koydular. Ellerim bağlıydı ve köpekler beni ısırmaya çalşıyordu.''
Diğer bir mahkum ise yaşlı bir adamın öldürülmesini şöyle anlatıyor ''Mahkumlardan yaşlı bir adam hastalandı ve yardım istedi. Amerikalı bir asker dışarı çıkmasını söyledi ve ardından tekmeleyerek öldürdü adamı.''
EBU GUREYB BİZİ PSİKOLOJİK OLARAK YOK ETME ÇABASIYDI
Mahkumlardan biri, Ebu Gureyb'de yaşananları 'psikolojik olarak yok etme çabası' olarak değerlendiriyor.
"Özgür olduktan sonra, sokakta Amerikalı askerlerle her karşılaştığımda, korktum. Aynı yere geri dönmekten
korktum, işkenceyi hatırlıyordum" diyor bir diğeri.
ABD'nin işgali hakkında konuşan eski tutuklulardan biri duygularını böyle ifade ediyor...
''Amerikalılar geldiğinde, bizi zorba, suç işleyen bir rejiminden kurtaracaklarını düşündük. Ama başka bir şeyle karşılaştık. Dünya çapında katiller olduklarını gösterdiler. Dünyanın bir numaralı suçluları...''
KİTLE İMHA SİLAHLARI ASLA BULUNAMADI
20 Mart 2013'te ABD Başkanı George W. Bush yönetimindeki ABD, 'kitle imha silahları var' gerekçesiyle Irak'ı işgal etti. İşgal planı kısa sürdü. Ardından başlayan savaş ve yıkımın sonucunda 1 milyona yakın Irak vatdandaşı yaşamını yitirdi. Irak'a özgürlük getireceğini söyleyerek bölgeyi adeta kan gölüne çeviren ABD, binlerce askeri zaiyat verdi.
Uzun yıllar süren savaşın sonunda bölgedeki istikrarsızlık, DEAŞ gibi terör örgütlerinin palazlanmasına zemin hazırladı.
Ebu Gureyb'deki insanlık dışı işkence, tecavüz gibi insan hakları ihlallerine karşı yükselen sesleri kısmak için birkaç askere ceza veren ABD, işgal gerekçesi olarak gösterdiği silahları da asla bulamadı.
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