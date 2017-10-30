Ebyen'in tamamı El-Kaide ve DEAŞ'tan temizlendi
Yemen'in Ebyen kentinin El-Kaide ve DEAŞ'tan tamamen temizlendiği bildirildi.
- AA
Birinci Tugay Komutanı Tuğgeneral Munir el-Yafii, yaptığı yazılı açıklamada, "El-Kaide ve DEAŞ'ın El-Mahfed ilçesindeki son mevzilerini hedef alan operasyonların üçüncü aşamasının sona ermesiyle Ebyen'in tamamında kontrol sağlandı." ifadesini kullandı.
Dağlardaki terör unsurları ile uyuyan hücrelerin yakalanması için de kentteki tüm ilçelerde kontrol noktaları oluşturulacağını kaydeden Yafii ayrıca, Mahfed ilçesi halkına ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) operasyona verdikleri destekten ötürü teşekkür etti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.