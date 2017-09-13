Edouard Ferrand: Bugünün gerçek hasta adamı Avrupa Birliği'dir

Uluslar ve Özgürlükler Avrupa'sı Grubunun (ENF) Fransız üyesi Edouard Ferrand, AB yetkililerinin tavrını eleştirerek, "Bir asır önce Türkiye’den Avrupa’nın hasta adamı olarak bahsediyorduk ama sanıyorum bugünün gerçek hasta adamı Avrupa Birliği'dir." ifadelerini kullandı.

Parlamentoda Avrupa'nın Türkiye'ye tavrını eleştiren Ferrand, şöyle devam etti:

Türkiye’yi hiç bir sonucu olmayacak müzakere masasına davet ettiniz. Göçmenleri AB üyeliği karşılığında değiş tokuş yapmayı istediniz. Avrupa halkı felaket projenizi istemiyor. Yolunuzu şaşırdınız. Türkiye, büyük ülke, bu büyük halk, sizin teklifinizden farklı bir şey hak ediyor. Sonu belli olan bir süreçte hem Türkiye’ye, hem de AB’ye zaman kaybettirdiniz.